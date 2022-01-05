واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود البلدين لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.

وبحث الشيخ عبد الله بن زايد وبلينكن تطورات جائحة فيروس كورونا، والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تداعياتها إضافة إلى أهمية دعم الجهود العالمية المبذولة للتعامل معها على مختلف المستويات.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد عمق علاقات الصداقة بين البلدين والحرص على تعميق الروابط الاستراتيجية الإماراتية الأميركية، وتعزيز وتنمية أطر التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.