وقال تحالف دعم الشعية في اليمن إن الضربات أسفرت عن تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة في معسكر الفرقة الأولى مدرع.

وأكد التحالف أن الضربات دمرت أيضا مخزنين للطائرات المسيّرة في معسكر ضبوه في صنعاء، مشيرا إلى أن الضربات الجوية جاءت استجابة لتهديد الطائرات المسيّرة من صنعاء.

وشدد التحالف على اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وكان التحالف قد طالب في وقت سابق الليلة المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وأعلن التحالف في وقت سابق، ليلة الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في الإجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

وقال التحالف إن الطائرة المسيّرة أطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين بالمملكة، مؤكدا أن محاولات استهداف المدنيين تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد.