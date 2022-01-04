وقالت مصادرنا إن "مقاتلات التحالف العربي تفرض سيطرة نارية على مفرق السعدي وتسهل تقدم قوات ألوية العمالقة نحو مديرية بيحان العليا غربي شبوة"، مضيفة أنها "تستهدف تعزيزات للحوثيين في مفرق السعدي الرابط بين مأرب والبيضاء وشبوة".

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" أفاد في وقت سابق من الثلاثاء أن قوات ألوية العمالقة بدأت عملية عسكرية لتحرير مديرية بيحان غربي شبوة، وذلك بعد سيطرتها على منطقة النقوب في المحافظة ذاتها.

وأضاف أن قوات ألوية العمالقة سيطرت على جبل سبيعان وقرية هجيرة ومفرق الحمى غربي شبوة.

وكانت ألوية العمالقة بدأت، الثلاثاء، شن هجوم واسع باتجاه منطقة النقوب غربي شبوة، فيما أكدت مصادر يمنية فرار مسلحي الحوثي من منطقة النقوب بعد الهجوم.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع ألوية العمالقة وغارات التحالف العربي، بمحافظتي شبوة والبيضاء.

وطال القصف الجوي مركبات عسكرية للحوثيين في بيحان ومنصة صواريخ كاتيوشا، بالإضافة إلى منصة صاروخية لصواريخ باليستية في محافظة البيضاء المجاورة.

وخاضت ألوية العمالقة معارك عنيفة مساء الاثنين مع مليشيات الحوثي في مناطق طوال السادة والنقوب ومحيط منطقة الحِمى.

كذلك فتحت هذه القوات أول جبهة باتجاه مديرية بيحان من جبال الهجر.

كما عززت ألوية العمالقة مواقعها في عسيلان والمناطق المحررة مؤخرا، ودفعت بمزيد من القوات إلى غربي شبوة استعدادا لبدء معركة تحرير بيحان.