وطال القصف الجوي مركبات عسكرية للحوثيين في بيحان ومنصة صواريخ كاتيوشا، بالإضافة إلى منصة صاروخية لصواريخ بالستية في محافظة البيضاء المجاورة.

وواصلت ألوية العمالقة تقدمها في جبهات غربي محافظة شبوة، وخاضت معارك عنيفة مساء الاثنين مع مليشيات الحوثي في مناطق طوال السادة والنقوب ومحيط منطقة الحِمى.

كذلك فتحت هذه القوات أول جبهة باتجاه مديرية بيحان من جبال الهجر.

كما عززت ألوية العمالقة مواقعها في عسيلان والمناطق المحررة مؤخرا، ودفعت بمزيد من القوات إلى غربي شبوة استعدادا لبدء معركة تحرير بيحان.