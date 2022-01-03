وذكر التحالف أن 12 عملية استهداف في مأرب دمرت 5 آليات عسكرية، كما كبدت خسائر بشرية وسط الحوثي تجاوزت 97 عنصرا إرهابيا.

كما أشار التحالف إلى تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في شبوة خلال الساعات الماضية، فتمكنت من تدمير 15 آليه عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 133 عنصرا إرهابيا.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير هدف جوي معاد أطلق نحو مدينة الطائف، موضحة أن التهديد الجوي أطلقته الميليشيا الحوثية من الداخل اليمني.

وشددت وزارة الدفاع السعودية، على اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين، مؤكدة متابعة "انطلاق نشاط عدائي باستخدام المسيرات المفخخة من العاصمة صنعاء".