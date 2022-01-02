وقالت مصادر إن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مواقع غربي خان يونس جنوبي القطاع.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فقد أطلق الطيران الإسرائيلي قنابل ضوئية أعقبها غارات على أهداف غربي خان يونس.

في الأثناء، أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بتجدد القصف المدفعي على مواقع محاذية للحدود الإسرائيلية شمال قطاع غزه.



وكانت قد أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي يعتزم ترؤس اجتماع أمني، لتقييم الأوضاع مع قطاع غزة بعد إطلاق صاروخين من القطاع سقطا قبالة سواحل تل أبيب في البحر.