وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يجر تفعيل صفارات الإنذار، كما لم تطلق القبة الحديدية صواريخ لاعتراضهما.

ونشرت قناة "كان" الرسمية في إسرائيل شريط فيديو على حسابها في "تويتر" ما بدا أنها أعمدة الدخان التي تصاعدت من البحر المتوسط إثر سقوط الصاروخين، وقالت إن الجيش يحقق في الحادث.

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أنه سمع دوي انفجارات في محيط تل أبيب.

وقالت الشرطة إن الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

ولم تعلن أي جماعة في غزة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، حيث يخيم الهدوء على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة إلى حد كبير منذ حرب استمرت 11 يوما في مايو.

ويوم الأربعاء أدى إطلاق نار من غزة إلى إصابة مدني إسرائيليأ عقبه إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف من دبابة مما تسبب في إصابة 3 فلسطينيين.