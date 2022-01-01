فقد هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي عند ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت، مصحوبة برياح قوية وبرق أضاء سماء المدينة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد قبل يومين عن وجود سحب ركامية ممطرة فوق مناطق متفرقة من الإمارات، خاصة السواحل والمناطق الشمالية والشرقية.

وأضاف المركز في تحذير نشره على موقعه في الإنترنت، أن السحب الركامية يصاحبها رياح نشطة السرعة تؤدي إلى اضطراب موج البحر.

وذكر المركز أن حالة الطقس هذه ستبدأ من الساعة الثالثة والنصف صباحا من يوم الجمعة وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء من اليوم السبت.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يتعمق المنخفض الجوي الأحد المقبل، ليكون الطقس غائما على معظم مناطق الدولة، مع وجود سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة.