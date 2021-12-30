وقال مصدر عسكري، إن قوات العمالقة استكملت إعادة انتشارها العسكري في عتق، واتجهت صوب مديرية بيحان، تمهيدا للدخول في المعركة مع مليشيات الحوثي.

وأعلنت ألوية العمالقة في بيان، إجراء عملية الاستلام والتسليم لمطار عتق بإشراف من تحالف دعم الشرعية في اليمن، وحضر اللواء عزيز العتيقي ممثلا للجيش اليمني، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية.

ويأتي استلام مطار عتق في إطار عملية انتشار قوات العمالقة في محافظة شبوة، استعدادا لتحرير المديريات التي سقطت بيد مليشيات الحوثي، وفقا للبيان.

وكانت قوة كبيرة ونوعية من ألوية العمالقة مجهزة بأحدث الآليات وصلت عتق قادمة من الساحل الغربي ضمن جهود عسكرية لتحرير مديريات غرب وشمال شبوة، من سيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى تحرير مديريات جنوب مأرب ومحافظة البيضاء المجاورتين.