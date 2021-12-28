وأحكمت قوات العمالقة الجنوبية، الثلاثاء، قبضتها على أولى مديريات محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، ما ينذر بتقليص نفوذ حزب الإصلاح ذراع تنظيم الإخوان.

وأفادت مصادر لسكاي نيوز عربية بأن قوات العمالقة الجنوبية بدأت الانتشار في مدينة عزان، مركز مديرية ميفعة القريبة من محافظة أبين، مشيرة إلى أن هذا الانتشار دفع عناصر اللواء الثاني مشاه جبلي التابعة للإصلاح والمتمركزين في المديرية للفرار.

وكانت المدينة شهدت توترا خلال ساعات المساء مع رفض اللواء الثاني تسليم مقره للعمالقة التي وصلت من أبين.

وتهدف العمليات العسكرية الجارية في المحافظات الجنوبية لاستعادة السيطرة على المديريات التي سلمتها القوات الموالية لحزب الإصلاح لمليشيات الحوثي خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة لتطهير المحافظة من أوكار التنظيمات الإرهابية.