ويأتي هذا الإعلان وسط ترحيب شعبي كبير، خاصة في محافظة شبوة، بقدوم ألوية العمالقة وبث روح الأمل باستعادة المديريات المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، عن جاهزيتها الكاملة للدفاع عن الساحل الغربي.

كما أكدت القوات المشتركة الجاهزية لتنفيذ أية عمليات هجومية حاسمة في محاور تعبوية أخرى، في حال تطلب الأمر ذلك.