وقال ضابط مسؤول بمديرية أمن الخمس، الأحد، لفرانس برس إن "طواقم الهلال الأحمر تمكنت من انتشال 28 جثة لمهاجرين غير نظاميين، والعثور على 3 مهاجرين حالتهم الصحية سيئة، في موقعين متفرقين في شواطئ منطقة العلوص"، الواقعة 90 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وأضاف: "الجثث ظهرت متحللة إلى حد كبير، وهو ما يشير إلى انقلاب القارب الذي كان يقل المهاجرين منذ أيام"، متوقعا أن يرتفع عدد الجثث المنتشلة خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه المأساة بعد أيام قليلة من غرق 160 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا، في تكرار لحوادث غرق قوارب مهاجرين في عرض البحر المتوسط.

وبذلك ارتفع عدد المهاجرين ضحايا حوادث الغرق في عرض المتوسط إلى نحو 1500 منذ بداية العام الجاري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتم إنقاذ أو اعتراض أكثر من 30 ألف مهاجر منذ بداية العام الجاري قبالة سواحل ليبيا، كما تفيد أرقام المنظمة نفسها.

يُعاد المهاجرون المتّجهون إلى أوروبا الذين تعترضهم البحرية الليبية حتى في المياه الدولية إلى السواحل الليبية، حيث يوضعون في مراكز احتجاز في ظروف مزرية غالبا ما تندد بها منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.

ومنذ أسابيع عدة تواجه طرابلس انتقادات كثيرة تدين المعاملة السيئة التي يلقاها المهاجرون على الأراضي الليبية.

وكانت السلطات الليبية أطلقت في مطلع أكتوبر حملة ضد المهاجرين في العاصمة طرابلس أوقعت قتيلا و15 جريحا على الأقل، حيث واجهت الحملة انتقادات دولية حادة لاستهداف المهاجرين العزل.

وتم خلال هذه الحملة التي نفّذت تحت شعار مكافحة تجارة المخدرات، توقيف 5 آلاف شخص على الأقل.