وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي: "لا توجد أي مصالح للسعودية أو دول الخليج في اليمن سوى إعادة الأمن والاستقرار، وذلك بعد أن تبنت الميليشيات الفكر الطائفي الذي قامت إيران بنقله إلى كافة الدول العربية وجلبت الدمار والخراب".

وأضاف: "ما يحدث في اليمن معركة بين السلام والدمار، السلام الذي نرغب فيه، والدمار الذي ترغب إيران فيه وحزب الله والمليشيات الحوثية، التي هي مجرد أداة لهذه الرغبات".

وذكر المالكي أن التحالف "سيكشف بالأدلة عن تورط حزب الله اللبناني مع الميليشيات الحوثية في اعتداءاتها".

وأشار إلى أن الحل السياسي هو الحل الأفضل للأزمة اليمنية، مضيفا "لكن المليشيات الحوثية لا تسعى إلى السلام، لأن الفكر الطائفي يغذي أفكارها".

وتابع: "الميليشيات الحوثية أفشلت جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وسيطرت على المساعدات الدولية".

وأردف المتحدث قائلا: "اليمنيون يقاتلون من أجل الوصول لحل سياسي شامل، وقُدِّمت كافة المبادرات للوصول إلى حل سياسي شامل، لكن المليشيات رفضت".