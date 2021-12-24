وقال التحالف العربي، في بيان، إن المقذوف الذي أطلقته ميليشيا الحوثي وسقط في صامطة بمنطقة جازان، أدى لوفاة مواطن سعودي ومقيم يمني.

وأضاف التحالف العربي أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، شمالي اليمن.

وأكد المصدر "استجابة للتهديد نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد"، من أجل حماية المدنين.

وأشار التحالف العربي إلى تمكن الضربات من تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة.

فضلا عن ذلك، تمكنت ضربات التحالف العربي من تدمير 4 مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمديرية المحويت التابعة لمحافظة المحويت.