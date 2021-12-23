وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" على حسابها في تويتر: "استهدفنا معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة".

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة في المعسكر، مشيرة أن الضربات كانت استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان جنوب غربي السعودية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية، مشددا على أن ذلك يأتي في إطار القانون الدولي الإنساني.

وفق وقت سابق ليلة الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وفق ما جاء في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" في تويتر.