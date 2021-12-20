وقام ريتشارد نورلاند بزيارة إلى طرابلس، لعقد اجتماعات مع التركيز على تقديم الدعم للعملية الانتخابية، وفق ما ذكر بيان نشره موقع السفارة الأميركية في ليبيا.

وأكد السفير أن الولايات المتحدة "تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم".

واستطرد: "استنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف. نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم".

وأكد السفير الأميركي في ليبيا، على أن بلاده "لا تدعم أي مرشح معين، لكنها تدعم العملية، وستواصل التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين، بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا".