وكشفت مديرية أمن الغربية، الواقعة شمالي العاصمة المصرية القاهرة، عن تلقي إخطارا يفيد بمصرع طالب يدعى حسام، بالصف الثالث الإعدادي.

وفي تفاصيل الواقعة، التي تداولتها المواقع المحلية المصرية، فإن الطالب بعد ملامسته عامود إنارة بشارع النادي في مدينة طنطا، تعرض للصعق بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

ونقل أهالي المدينة الطالب للمستشفى لإسعافه على الفور؛ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

على الجانب الآخر، وجه محافظ الغربية، طارق رحمي، جهود الوحدات المحلية لكسح وشفط مياه الأمطار.

وتشهد مصر طقسا غير مستقر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتعتدل درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهو شديد البرودة ليلا مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتحديدا في منطقة "سانت كاترين".

وتضطرب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 70 إلى 75 كيلومترا في الساعة، بينما يكون ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار.