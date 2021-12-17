وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بالاضافة إلى واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، القوات الأمنية في محافظة كركوك تقوم إجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول".

وأضاف البيان أنه "وعلى صعيد متصل أدت الأمطار الكثيفة إلى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل وبدأ الجسر بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى".

وفي وقت سابق، لقي 8 أشخاص مصرعهم، بينهم رضيع، من جراء فيضانات وسيول اجتاحت مدينة أربيل، عاصمة كردستان العراق، إثر سقوط أمطار غزيرة، الليلة الماضية، على ما أفاد مراسلنا.