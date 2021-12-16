ونشرت ستيفاني وليامز تغريدة على حسابها في تويتر، قالت فيها: "مرورنا من هذا الطريق وتوقفي لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة، يؤكد بقوة أن إرادة الليبيين في بناء السلام وتجاوز الماضي تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية".

جاء ذلك بعد يوم من زيارة أجرتها الدبلوماسية الأميركية إلى مدينة مصراتة، مشدد على أن الأمم المتحدة "تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".

وأضافت أنه تمت مناقشة "الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا".