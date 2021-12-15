وأوضحت المعلومات أن هذه التجارة غير المشروعة، يتخللها بين الفترة والأخرى حوادث خطف وطلب فدى مالية.

وأضافت مصادر خاصة على الطرف اللبناني من الحدود، أن "تهريب السلع والمحروقات وحتى البشر ينشط عند الحدود باستخدام بالدولار، مع الجانب السوري الذي تسيطر عليه قوى حليفة للقوات السورية".

وقال شاهد عيان لموقع "سكاي نيوز عربية": "تسجل ظاهرة جديدة عند الحدود التي تشهد تهريب أشخاص من الجنسية السورية إلى لبنان، ومنه إلى قبرص وأوروبا عبر البحر شمالي لبنان"، في وقت بدأ به الجيش اللبناني حملات ملاحقة وكثف دورياته على الحدود وفق معلومات أمنية خاصة.

وقال الشاهد الذي يعيش في أطراف منطقة حدودية: "التجارة قائمة على قدم وساق، والعديد من أبناء هذه المناطق تركوا سياراتهم جانبا أو باعوها بعد ارتفاع سعر البنزين، واستبدلوها بالبغال ذات القدرة العالية على تسلق الجبال في طرق التهريب البعيدة عن المراقبة".

وأوضح الشاهد أن "ثمن البغل الواحد بلغ قرابة 10 آلاف دولار، حيث يستعمل في نقل السلع الاستهلاكية ومواد التنظيف وحتى الأدوات الكهربائية والإلكترونيات على ظهره، من لبنان إلى الجانب السوري، حيث تباع بالدولار الفريش" وفق تعبيره.

ونشطت في الآونة الأخيرة تجارة السجائر خصوصا من الجانب اللبناني إلى السوري، مع تراجع ملحوظ في تهريب مادة البنزين، وزيادة تهريب قطع السيارات المسروقة وكذلك المعادن المصبوبة.

وتشهد المناطق القريبة من بلدة الطفيل الحدودية شمال شرقي سهل البقاع، تهريب الحبوب المخدرة من لبنان إلى دول أخرى عبر شركات وهمية، تعود ملكية بعضها للموقوف حسن دقو مهرب حبوب الكبتاغون المخدرة الشهير، الذي وقع في قبضة الأجهزة الأمنية ويقبع حاليا في السجن.

وأضاف شاهد عيان من سكان البلدة: "تسير شاحنات مغلقة باتجاه سوريا، تمر نهارا أمام الجميع وتسير ليلا نحو الجانب السوري من دون معرفة ما بداخلها".

كما لفت إلى أن "المازوت يهرب بكميات كبيرة، بينما يفتش المواطن في الجانب اللبناني بحسرة على ليترات منه للتدفئة خلال فصل الشتاء".

أما الظاهرة الجديدة، وفق المصدر، فهي سيطرة مجموعة من "عصابات الحدود" على المعابر، التي باتت تعمل على تهريب البشر من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني، ومنه عبر مراكب صغيرة إلى قبرص وأوروبا.

ويقول الشاهد إن "عمليات التهريب تطورت في الأشهر الأخيرة إلى جرائم خطف واحتجاز مقابل فدية مالية".

وبلغ عدد عمليات الخطف والاعتداء على يد مهربين، حسبما يؤكد المصدر، أكثر من 25، والضحايا سوريات في الغالب.

وفي إحدى هذه الجرائم، أقدم مهربون من أفراد العصابات على خطف امرأة ستينية مريضة على الحدود اللبنانية السورية، كانت برفقة زوجها، وطلب خاطفوها فدية 5 آلاف دولار ثم خفضوها إلى ألفي دولار، قبل أن يفرج عنها تحت ضغط عشائري وتدخلات سياسية.

ومع تأزم الوضع الأمني عند الحدود، تحولت بعض القرى اللبنانية الحدودية إلى ملجأ للعصابات والمطلوبين من الأجهزة الأمنية والقضائية.

وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" أن الجيش اللبناني يكثف دورياته من خلال فوج الحدود البري على المعابر غير الشرعية، حيث سجلت عمليات فرار واسعة للمطلوبين.

وشهد السبت الماضي أوسع حملة مداهمات، وتمكنت وحدات الجيش خلالها من مصادرة 5 سيارات مسروقة قبل عبورها إلى الأراضي السورية.