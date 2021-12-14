وكشف مصدر قضائي لموقع سكاي نيوز عربية تفاصيل ما حدث مؤكدا أن رجال الشرطة في مدينة الشيخ زايد عقب الحادث مباشرة تلقوا بلاغا من صاحب المنزل الذي كانت فيه كاميرا مراقبة على الطريق ورصدت الحادث، يفيد بحضور شخصين أخبراه بأنهما وكيلي نيابة ويرغبان في التحفظ على الكاميرا، ولكنه ارتاب في أمرهما وطالبهما بإبراز بطاقتي تحقيق الشخصية ففرا هاربين قبل حضور الشرطة.

وأفاد المصدر أن رجال الشرطة حرروا محضرا بالواقعة وخلال التحقيق في القضية الأساسية الخاصة بالدهس كان صاحب المنزل المذكور من بين الشهود وفي إحدى جلسات التحقيق فوجئ بوجود الشخصين الذين انتحلا صفة وكلاء نيابة فأخبر سلطات التحقيق بالأمر.

تم التحفظ على الشخصين وتبين أنهما من فريق دفاع المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري مالك سلسة أسواق شهيرة.

وحسب المصدر، فإن النيابة فتحت تحقيقا مع المتهمين في قضية جديدة وواجهتهما بأقوال صاحب المنزل من انتحالهما صفة وكلاء نيابة بغرض الاستيلاء على أدلة المراقبة وطمسها بهدف تضليل العدالة.

المتهمان اعترفا بالحضور للمنزل بالفعل، ولكنهما أنكرا انتحال الصفة أو الرغبة في طمس الأدلة مدعين أنهما فقط كانا يبحثان عن دليل لبراءة موكلهما.

وحسب المصدر القضائي، فإن المحامي ليس له صفة قانونية للحضور من تلقاء نفسه إلى منازل شهود العيان أو الاطلاع على الأدلة، فضلا عن أن هروب المحاميين من المنزل المشار إليه قبل حضور الشرطة يعزز الاتهامات ضدهما.