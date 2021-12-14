ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بملك السويد ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وتمنياته لبلده الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد وملك السويد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص تطويرها في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية، إضافة إلى الابتكار والتكنولوجيا في إطار مسعى البلدين لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهود التنمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتطرق اللقاء إلى "معرض إكسبو 2020 دبي" الذي تشارك السويد فيه بمنطقة الاستدامة بجناح يحمل اسم "الغابة" تحت شعار "التشارك في الإبداع من أجل الابتكار" بهدف عرض الابتكارات وتشجيع التعاون والاحتفاء بالإمكانات البشرية.