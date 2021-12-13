وقال بينيت في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نحن كحكومتين في إسرائيل والإمارات نعمل على بناء تعاون يحقق الرفاهية لشعوب المنطقة".

وأضاف: "برأيي. هذا هو السلام والواقع الجديد الذي تشهده هذه المنطقة. نحن نعمل معا على ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا".

وحول انعكاسات الاتفاق الإبراهيمي بين الإمارات وإسرائيل على تحقيق النمو والشراكة الاقتصادية بين البلدين، قال بينيت: "العلاقات بين الدولتين توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جدا بذلك إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير والصحة والتربية والتعليم والطيران وغير ذلك وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها".

وعن جهود الإمارات في تعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات المشتركة، أكد أن قيم التسامح والسلام والحوار مشتركة ولذلك نشأت الصداقة التي تجمعنا وتطورت بهذه السرعة الفائقة.

وذكر بينيت: "العلاقات التي تربطنا بالإمارات تشمل كل مجال ممكن"، لافتا إلى أن الوزارات الحكومية في الدولتين تعمل مع بعضها وكذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال، كما تقوم الوفود من كلا الجانبين بزيارات متبادلة.

وأضاف: "أتوقع أن تظل علاقاتنا جيدة لاسيما في المجال الاقتصادي وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي قسما رئيسيا من التعاون بيننا".

وحول حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل، قال بينيت: "حجم التجارة المتبادلة بيننا زاد بسرعة كبيرة للغاية في غضون أشهر معدودة ونعتبر الإمكانات الكامنة فيه غير محدودة فإسرائيل، على غرار الإمارات، هي بمثابة مركز إقليمي للتجارة، فالمزيج بيننا يتيح فرصا اقتصادية غير مسبوقة ليس بالنسبة لنا فحسب، بل بالنسبة للمزيد من الدول، مما يعد مقوما آخر من مقومات تعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة".

وعن مشاركة إسرائيل في إكسبو 2020 دبي، قال بينيت: "يجسد الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020 دبي التطلع بتفاؤل إلى الغد والسعي غير المتوقف لجعله أفضل، ليس بالنسبة لنا فحسب، وإنما لأصدقائنا ولحلفائنا في كل أنحاء العالم في كافة المجالات".