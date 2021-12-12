وشدد السيسي على أن نجاح منظومة العمل الأمني متعدد الأطراف تحت مظلة "سيسا"، سيساعد في خدمة أهداف الأمن الإقليمي والدولي.

وجاء حديث السيسي خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو على رؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا"، وذلك في إطار أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ17 للجنة، الذي يعقد حاليا بالقاهرة.

وأعرب عن أمله في أن يساهم تولي مصر رئاسة اللجنة في تحقيق التكامل الأمني والتنسيق، ورفع القدرات للمساعدة في التغلب على المخاطر الأمنية التي تحيط بالدول الإفريقية.

وثمّن السيسي الدور الذي تؤديه اللجنة في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها القارة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب العابر للحدود بمختلف أشكاله، والذي يعمل على تفتيت المجتمعات وهدم مفاهيم الدولة الوطنية لصالح ترويج أفكار متطرفة تدعو لكراهية الآخر.

وأكد الرئيس المصري الدور المحوري للجنة "سيسا" وكافة الأجهزة الأمنية الإفريقية للإسهام بدور فعال في مواجهة أزمة فيروس كورونا، التي اعتبر أنها أصبحت تمثل تهديدا متصاعدا على الأمن والاستقرار في كل دول القارة.

ولفت إلى دور الأجهزة الاستخبارية في متابعة ورصد بقية التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على القارة، ومنها موضوعات الهجرة غير الشرعية والبطالة والأمن السيبراني والجريمة المنظمة.