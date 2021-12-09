ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الأعرجي قوله إن التحالف سيستمر في "التدريب والاستشارة والتمكين".

ولم يصدر تأكيد من قوات التحالف التي انتشرت في العراق لقتال تنظيم داعش.

وأشار الأعرجي إلى أن "العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ناقشا الاثنين الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها التنسيق المشترك لإنهاء الدور القتالي للتحالف الدولي.