أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، تدمير مخازن طائرات مسيّرة تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية في العاصمة اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عن التحالف العربي أنه دمر مخازن للطائرات المسيّرة بأحد المواقع بمديرية الثورة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأشار إلى تدمير مخازن سرية أخرى للصواريخ والمسيّرات بمنطقة جبلية في محيط العاصمة.
وأضاف التحالف العربي أنه جرى أيضا تدمير منظومة اتصالات عسكرية مرتبطة بإطلاق المسيّرات بمديرية بني الحارث بصنعاء.
وشدد التحالف على أنه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.