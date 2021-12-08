وجاء في البيان: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا الإفادة بأنه جرى متابعة موضوع المواطن المشار له مع الجهات الفرنسية".

وأضاف البيان أن السفارة السعودية تابعت موضوع المواطن المشار له، لاستكمال اللازم حيال إثبات واقعة تشابه الأسماء، وعدم علاقته بالموضوع، كما قام مسؤولي السفارة بزيارته في مقر احتجازه والاطمئنان على أوضاعه.

وأكد البيان أنه قد تم إطلاق سراح المواطن السعودي مساء الأربعاء، وغادر إلى السعودية.

وكانت السفارة السعودية لدى فرنسا، قد كشفت في وقت سابق الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن توقيف مواطن سعودي يشتبه به في قضية جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن السفارة السعودية لدى فرنسا بأن ما تم تداوله غير صحيح، وأن من تم إيقافه لا علاقة له في القضية المتناولة، وعليه فإن سفارة المملكة تطالب بإخلاء سبيله فوراً.

كما سبق أن أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، حدوث خطأ في تحديد هوية رجل اعتقل في مطار شارل ديغول بباريس بزعم علاقته بالقضية.