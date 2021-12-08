وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في تويتر: "محمد بن راشد يستقبل ولي العهد السعودي في إكسبو 2020 دبي".

كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن "محمد بن راشد ومحمد بن سلمان يستعرضان خلال اللقاء تعزيز التعاون الخليجي المشترك، والتطلعات المستقبلية، والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على مختلف الصعد".

وأضافت أن محمد بن سلمان أعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها دبي في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية من إكسبو 2020 دبي، وتكامل الجهود الوطنية لإخراج الحدث العالمي على أعلى مستوى من التنظيم.