وقال مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجويّة المصرية، محمود شاهين، إن الطقس يشهد الثلاثاء والأربعاء حالة من عدم الاستقرار، مصاحبة برياح جنوبية غربية محملة بالأتربة من الصحراء الغربية.

وتابع في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنَّ حالة عدم الاستقرار سبّبت انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة.

وشدد على أنّ انخفاض درجات الحرارة يزيد من الإحساس ببرودة الجو، نتيجة للسحب الحاجبة لأشعّة الشمس.

وكشف أن هذه الحالة (حالة عدم الاستقرار) سبّبت الاضطراب في الملاحة البحرية في مسطّح البحر المتوسط، والتي تصل فيه ارتفاعات الأمواج لـ4 و5 أمتار.

وعن الأربعاء، قال إنّه مع تغير اتجاه الرياح تبدأ فرص سقوط الأمطار، والتي ستكون متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

وأضاف: "أما جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى فستكون فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدا، وفي مناطق متفرقّة إن حدثت".

وعن تسبب تلك الرياح في سقوط الأشجار أو إحداث التلف للوحات الإعلانية في الطرق؛ قال إنّ ذلك يتوقّف على مدى تثبيت اللوحة الإعلانية بقوة، خاصّة مع عدم استقرار سرعات الرياح التي تتراوح ما بين 50 لـ55 كيلومترا بالساعة في القاهرة الكبرى.

وعن انتهاء تلك الحالة، أشار إلى أنّها ستنتهي غدا مع نهاية اليوم، وبعد الغد ستعود حالة الطقس مستقرة، وعودة الضباب المائي للظهور في الصباح الباكر.

ونصح المتحدث المواطنين المصريين أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسيّة والجيوب الأنفية والأطفال وكبار السن بعدم التعرّض لهذه الأتربة.

وأردف: "إذا اضطر المواطن للخروج من المنزل ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة، خاصّة وأنَّ نشاط الرياح يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة".

ونشرت الصفحة الرسمية للأرصاد الجويّة صورة للقمر الاصطناعي، تشير إلى الرمال المثارة المصاحب للرياح الجنوبية الغربية النشطة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية (مطروح- السلوم- سيدي براني- العلمين- الإسكندرية).

ويشير البيان إلى أنَّ ذلك يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في المناطق المذكورة، ومن المتوقع أن تتقدم إلى الداخل لتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية مع تقدم الوقت.

كما تشهد محافظات شمال الصعيد أجواء شديدة البرودة ليلا على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 9 لـ10 درجات.