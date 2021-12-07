وقال التحالف العربي إن العملية جاءت استجابة للتهديد والسلوك العدائي لمحاولات استهداف المدنيين.

وأضاف التحالف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أن الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة الرياض، معلنا الشروع في "تنفيذ عملية واسعة ضد الميليشيات استجابة للتهديد".

من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، "استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه الرياض".

وفي السياق ذاته، قال البرلمان العربي "إن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مدينتي الرياض وخميس مشيط بالصواريخ الباليستية يهدف إلى إدامة الفوضى في المنطقة".