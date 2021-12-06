وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن: "لحماية المدنيين، سنضرب بيد من حديد، في إطار القانون الدولي الإنساني".

كما شدد التحالف على أن عملياته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، "استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه الرياض".