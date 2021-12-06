وذكرت صحيفة "الأهرام" أن فرق الإنقاذ انتشلت تسعة مصابين على الأقل من أنقاض البناية، المكونة من طابقين، في مركز أهناسيا بالمحافظة.

وقال المصدر إن شقيقين، يبلغان 8 و12 عاما، وشقيقتهما، 11 عاما، لقوا مصرعهم في الحادث. حسب ما نقلت "أسوشيتد برس".

وأضاف أن هناك ثلاثة أطفال آخرين بين المصابين في بني سويف التي تبعد بـ111 كيلومترا جنوبي القاهرة.

لم يعرف على الفور سبب انهيار المبنى.

وفي سبتمبر الماضي، انهار مبنى مكون من أربعة طوابق في مدينة شبرا الخيمة بالقاهرة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

شنت الحكومة حملة على عمليات البناء غير القانونية في جميع أنحاء البلاد مؤخرا، وسجنت مخالفين، وهدمت بناياتهم في حالات كثيرة.