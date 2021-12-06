وقال التحالف إنه سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم استجابة للتهديد والسلوك الهمجي مشيرا إلى أن العمليات التي تنفذها قوات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

وكانت قد نفذت قوات التحالف ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء استجابة للتهديد.

وقال التحالف إن "الضربات دمرت 3 مراكز عمليات تابعة للميليشيا الحوثية ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات فجر الأحد".

ولفت إلى أن "الضربات في صنعاء جاءت استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين".