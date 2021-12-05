وحكمت محكمة صلح جزاء عمان، على مدير مستشفى السلط السابق، عبد الرزاق الخشمان، و4 من مساعديه، بالسجن 3 سنوات، بعد إدانتهم بـ"جنحة التسبب بالوفاة مكررة 10 مرات"، فيما برأت 8 متهمين آخرين.

يذكر أن القرار قابل للطعن، خلال 10 أيام، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتوفي 6 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس الماضي في مستشفى السلط الحكومي، بعد انقطاع الأوكسجين، وفق ما أعلن وزير الصحة حينها نذير عبيدات، الذي قدم استقالته.

وفي الأيام اللاحقة أُعلنت وفاة 4 آخرين نتيجة الحادثة.

وزار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المستشفى يوم وقوع الحادثة التي أثارت غضبا واسعا، وطلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.

وأعلنت الحكومة مساء نفس اليوم إقالة وزير الصحة، وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط، وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء، وقدمت اعتذارها عن "التقصير"، واصفة ما حدث بـ"خطأ جسيم وفادح وغير مبرر".

وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة، وأوقف مدعي عام مدينة السلط مدير المستشفى، و4 من مساعديه ووجه لهم تهمة "التسبب بوفاة".