ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر الزبير، المواطنين للالتزام بتوجيهات اللجنة وقرارات مجلس الأمن والدفاع، الداعية للالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والاشتراطات الصحية ذات الصلة.

ووجه الزبير وزارة الصحة السودانية إلى التأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمجابهة تنامي وتحور فيروس كورونا، مؤكدا أن الانتشار السريع لمتحور كورونا قد يؤدي إلى الإغلاق التام للبلاد، حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وطالب الجهات الحكومية والخاصة باتباع تعليمات وزارة الصحة لضمان السلامة للجميع، مشددا على ضرورة تطبيق المؤسسات التعليمية للإجراءات الاحترازية الصحية.

كما طالب المسؤول المواطنين بالتقيد بالاحترازات الصحية من تباعد ولبس الكمامة وغسل الأيدي، مؤكدا على ضرورة مراجعة جاهزية المستشفيات، والاهتمام بالكوادر الطبية والصحية.

وأشار الزبير إلى أن "المجلس السيادي الانتقالي في تعاون تام مع مجلس الوزراء، وسوف يقدم كل العون لتطوير الخدمات الصحية بالبلاد".

الوضع الوبائي في البلاد

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية هيثم محمد إبراهيم إن العدد الكلي لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في السودان منذ بداية الجائحة، بلغ 83142، منها 43993 حالة إصابة مؤكدة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 35492 شخصا.

وكشف المسؤول أن نسبة المطعمين حتى الآن بلغت 2.8 بالمئة، مشيرا إلى أن "النسبة ضعيفة مقارنة بالدول التي تحيط بالمنطقة. منظمة الصحة العالمية توقعت وصول السودان إلى 20 بالمئة في نهاية العام أسوة بالدول في المنطقة".

ونبه إبراهيم إلى أن "الوزارة سوف تتخذ إجراءات آنية مشددة في حالة ظهور انتشار مجتمعي للمرض، سيؤدي إلى إغلاق المناطق التي تظهر بها حالات منعا لانتشارها".