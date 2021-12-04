ونقلت الوكالة عن بيان للحكومة قوله إن هذا الإجراء جاء "استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد".

وجددت الحكومة المغربية، بحسب البيان، دعوتها للمواطنين للانخراط القوي في "الحملة الوطنية للتلقيح"، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية.