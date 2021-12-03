وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الإمارات وفرنسا تسهم في تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون الذي يخدم مصالحهما المتبادلة.

وأوردت "وام" 12اتفاقا ومذكرة تفاهم وقعها الجانبان، في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وهي على النحو التالي:

1 ــ مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة ووزارة الاقتصاد والمالية والانتعاش الفرنسية.

2 ــ مذكرة تفاهم بين شركتي "مبادلة للاستثمار " و"BPI France ".

3 ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والمالية في فرنسا.

4 ــ اتفاقية تعاون بين "أدنوك" و"توتال للطاقة".

5 ـــ عقد بين "بروج" و"تيكنب" لبناء وحدة تكسير للإيثان على مستوى عالمي لتوسعة مشروع " بروج 4 ".

6 ــ مذكرة تفاهم بين "مصدر" و"إنجي" حول تحالف إستراتيجي.

7 ــ اتفاقية شراء طائرات والمنتجات والخدمات ذات الصلة بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات و"Dassault Aviation ".

8 ـــ اتفاقية بشأن تزويد معدات أسلحة رافال بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات وشركة " MBDA ".

9 ــ اتفاقية شراء طائرات عمودية "H225M" وخدمات ذات الصلة بها بين وزارة الدفاع الإماراتية و"Airbus Helicopters".

10 ــ مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

11 ــ التعديل على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الإمارات وفرنسا بشأن متحف اللوفر أبوظبي والموقعة في 6 مارس 2007.

12 ــ "خطاب نوايا" بشأن التعاون في مجال استكشاف القمر بين "مركز محمد بن راشد للفضاء" و"المركز الوطني للدراسات الفضائية" في فرنسا.

13 ـــ مذكرة تفاهم بين "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية " وشركة " الكتريسيتة دو فرونس" في مجال الطاقة النووية.