وشدد قيس سعيد في كلمته، على أنه "لا رجوع إلى الوراء"، مشددا على مواصلة "تحمل المسؤولية بكل صدق وأمانة، في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمر بها تونس".

وأضاف: "لا مجال للتفريط في اختيارات الشعب التي عبر عنها بكل وضوح"، مشيرا إلى أن التصدي للفساد يمر عبر "تمكين المواطن من مراقبة من اختاره".

ودعا الرئيس التونسي، ممثلي القضاة إلى "تطهير القضاء"، مشيرا إلى أن "جزءا كبيرا من القضاة شرفاء، لكن هناك من ليسوا على مستوى المسؤولية".

في غضون ذلك، يواصل سعيد تصدر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية، وذلك حسبما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ''أمرود كونسيلتينغ" في نوفمبر.

وحاز سعيد على نسبة 79 في المئة من نوايا التصويت في البلاد، مقابل 82 في المئة في شهر أكتوبر الماضي.

وحلّت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثانية، بـ5 في المئة من نسبة الذين سيصوتون لها، وفق الاستطلاع.