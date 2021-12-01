وأشار التحالف إلى إن إطلاق الزورق المفخخ تم من محافظة الحديدة، مؤكدا أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وكان قد أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في أجواء محافظة عمران بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي

وأكد أنه تم تجميع وتفخيخ الطائرة المسيّرة بكتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء. وكشف أن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.

كذلك أضاف أنه يتم قصف كامل الكتيبة في هذه الأثناء لتحييد تهديد الصواريخ والمسيّرات.