وتم اختيار اسم "نووت" للطائرة التي تعد واحدة من أهم المعروضات في الجناح المصري، والتي تفقدها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه المعرض الذي يقام في الفترة بين 29 نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر.

ويقول أحمد عصمت، أحد المهندسين المشاركين في تصنيع الطائرة المصرية "عمل على إنجاز الطائرة بهذا الشكل المبهر 70 فنيا مصريا حصلوا جميعا على تدريبات مكثفة بالتعاون بين مصنع الطائرات والكلية الفنية العسكرية".

سر اختيار الاسم

وعن اختيار الاسم "نووت"، أكد عصمت في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، "هو رمز لآلهة السماء عند القدماء المصريين، تلك الآلهة التي تم تمثيلها في معابد لإدفو بأسوان ودندرة بمحافظة قنا وعدد من المعابد الآخرى، كمان أن هناك أسطورة دينية قديمة كانت تشير إلى أن نووت تسمى أحيانا أم حورس".

مواصفات الطائرة

وتتمكن الطائرة من تنفيذ مهام متنوعة؛ من بينها الاستطلاع التكتيكي وتحديد الأهداف وتصحيح نيران المدفعية، وتمييز وتتبع الأهداف.

وتوجد في الطائرة المصرية كاميرا كهرومغناطيسية، وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومترًا في الساعة، وتبلغ سرعتها الأفقية ما بين 120 و140 كيلو مترا في الساعة.

ويبلغ معدل البقاء في الجو للطائرة بدون طيار المصرية 10ساعات تقريبًا، بمعدل تسلق 5 أمتار في الثانية، وبحمولة 50 كيلوغرام، وبوزن للوقود يبلغ ما بين 50 إلى 100 كيلو جرام.

صناعة مصرية بالكامل

وأوضح عصمت أحد المهندسين المشاركين في تصنيع الطائرة المصرية بدون طيار "الطائرة مصنوعة بالكامل في مصر بدون أي شريك أجنبي، كل شيء تم بأيد مصرية، فخلال العقود الماضية، كان مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع له نماذج ناجحة في صناعة الطائرات ولكن بشراكة أجنبية".

وأضاف في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" "قمنا بتجهيز محتوى علمي لدورة استمرت ما يقرب من 3 أسابيع تم اعتمادها في الفنية العسكرية، ومن يجتازها يتم اختياره للانضمام للمشروع".

صورة للاستقرار

وكان المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي في مصر، قد أكد أثناء افتتاح المعرض أنه يمثل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لعرض منتجات الدولة في التصنيع العسكري، كما أن تنظيم المعارض يمثل صورة لاستقرار الدولة وعلاقاتها القوية مع الدول المشاركة.

وتابع مرسي أنّ المعرض تقدم له أكثر من 340 شركة تمقل 32 دولة حول العالم، على الرغم من ظروف القاسية التي يعاني منها الجميع وانتشار فيروس كورونا.

تحديث للطائرة

ونوّه أحد المهندسين المشاركين في تصنيع الطائرة المعروضة في الجناح المصري في معرض إيديكس 2021 "عمل في تصنيع الطائرة 10 مهندسين مصريين بجانب الفنيين السبعين، ويشرف عليهم جميعًا 4 مهندسين ضباط مصريين".

وأردف عصمت في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، "نعمل على إصدار تحديث لـ نووت خلال الفترة المقبلة لكي يتم المشاركة بها مرة آخرى في معرض إيديكس القادم".

ويقام المعرض بالتزامن مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولي الأول، بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية بغرض عرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم.