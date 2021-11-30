وأشار إلى أن الهجمات تمكنت من تدمير ورش لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطار صنعاء وموقع لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة.

وقال التحالف إن العمليات الهجومية اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، داعيا المدنيين على عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة.