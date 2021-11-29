وأضاف الوزير المصري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "إيديكس 2021"، يشهد مشاركة دول الإمارات، والسعودية، والأردن كدول "عارضة" في المعرض، وذلك امتدادا لحجم التعاون والشراكة العربية الناجحة في مجال الصناعات العسكرية.

وأشار إلى أن مشاركة 42 دولة في المعرض، حيث تستعرض منتجات أمنية ودفاعية وعسكرية، ومن ضمنها شركات أميركية وروسية وصينية وفرنسية وألمانية وإيطالية وغيرها، هو تأكيد لمكانة وقوة الدولة المصرية.

وعن المُشاركة المصرية في المعرض، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن الجناح المصري يشكل قرابة 15 في المئة من المعرض، إذ تمتلك مصر منتجات دفاعية وأمنية مُتميزة وحديثة.

انطلاق المعرض

وانطلقت، الاثنين، فعاليات النسخة الثانية من معرض "إيديكس 2021"، على مدار 4 أيام من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمشاركة وفود رسمية، تضم وزراء دفاع، ورؤساء أركان، ووزراء إنتاج حربي، وقادة عسكريين لعدد من الدول.

وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فعاليات "إيديكس 2021"، وتفقد أبرز أجنحة الشركات بالمعرض المُنعقد تحت رعايته، مؤكدا أن الحضور الضخم يعكس قوة التنظيم وقدرات الشركات المشاركة.

وإضافة للجناح المصري، يضم المعرض أجنحة لـ20 دولة أبرزها الإمارات، حيث يشهد مشاركة متميزة لعدد من الشركات الإماراتية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

ويشارك في المعرض هذا العام نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لـ 42 دولة تقريبا، من بينها شركات "لوكهيد مارتن"، و"بوينج"، و"نافال جروب"، و"داسو"، و"mbda" لأنظمة الصواريخ، وشركة الهليكوبترات الروسية، وغيرها من الشركات العالمية.

ويتيح "إيديكس 2021" الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لعرض نظم التسليح ومنظومات الدفاع وأحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة وخلق تجمع عسكري راقي يتم من خلاله عرض المبتكرات وتبادل الخبرات.

معروضات متنوعة

وتضم قائمة المعروضات التي اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، 44 مجالا، من بينها منظومات رصد الأهداف والاستطلاع، وأنظمة ردارية، وأنظمة ذاتية وغير مأهولة، ومركبات، وصواريخ نارية، ومنظومات إبطال القنابل.

ويضم المعرض المصري للصناعات الدفاعية، أنظمة دفاع جوي، وأنظمة تحكم في الدخول، ومنظومات أمن الحدود والجمارك والهجرة، والإنشاءات الأمنية والدفاعية، ومنظومات حرب إلكترونية، وغيرها.

وذكر رئيس هيئة التسليح المصرية اللواء أسامة عزت، في مؤتمر صحفي عالمي نظمته القوات المسلحة المصرية قبل يومين أن 100% من إجمالي مساحة المعرض قد تم شغلها بالفعل.

وكشف الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر ستعرض خلال "إيديكس 2021" منتجات وأنظمة دفاعية مصنعة محلياً بنسبة 100%، بينها أنظمة لرصد الحركة عن بُعد على الحدود البرية والبحرية والجوية، ومنظومة لإدارة النيران، ومنظومات لمواجهة تحدي "الطائرات بدون طيار".

جديد النسخة الثانية

ويقول اللواء دكتور محمد الشهاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن النسخة الثانية من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية المصري "إيديكس 2021" ستكون أكثر تقدما من المعرض السابق، نظرا لزيادة عدد الشركات العالمية والدولية المشاركة في فعاليات المعرض، وكذلك عدد الزوار المستهدفين.

ويضيف "الشهاوي" في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مصر تؤكد قدرتها للعالم على تنظيم فعاليات ومعارض وأحداث كبرى، ومن المتوقع أن يشهد فعاليات المعرض توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والمذكرات وحتى التعاقدات، وذلك نظرا لثراء الشركات العالمية المشاركة في المعرض وتنوعها، وتواجد تمثيل لعدد كبير من الدول.

ويوضح الخبير العسكري المصري أن تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية المصري، يأتي ضمن توجيهات من الرئيس السيسي، بوضع الصناعات العسكرية المصرية على الخريطة العالمية، والاهتمام بإبرام شراكات مع كيانات ومؤسسات عالمية لتعميق التصنيع المحلي للصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية بمصر.