ونقلت وكالة أنباء تونس إفريقيا الرسمية، عن عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا محجوب العوني، ترجيحه عدم اتجاه تونس في الفترة الحالية إلى غلق حدودها.

وأضاف أن تونس "بصدد تشديد الاجراءات المفروضة على الوافدين من الخارج"، مؤكدا التوجه إلى تكثيف عمليات التقطيع الجيني وتطبيق البروتوكول الصحي بأكثر صرامة.

وكانت دول عدة حول العالم اتجهت نحو خيار إغلاق حدودها أو وقف الرحلات الجوية، تحسبا من متحور "أوميكرون" الذي اكتشف في جنوب إفريقيا.

ومن بين هذه الدول المغرب الذي أعلن وقف الرحلات الجوية مع الخارج لمدة أسبوعين، بينما أعلنت اليابان حظر دخول الزوار الأجانب إلى البلاد.

ويثير المتحور "أوميكرون" القلق عالميا بسبب عدد الطفرات الكبيرة لديه، التي يقدر عددها بـ32 طفرة، مما يجعل الفيروس أكثر قدرة على مراوغة المناعة واللقاح.