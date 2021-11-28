وبالرغم من ارتباط قطب التاريخي بالجدل دائماً سواء داخل التنظيم أو خارجه، لكن عودته بعد أكثر من 5 عقود مرتبطة بتغيير جذري يجري داخل الجماعة هدفه إعادة التمحور والحفاظ على ما تبقى من التنظيم في ظل أزمات طاحنة تعصف بالجماعة الأم وفروعها، وكادت تكتب نهايتها.

وترسم معلومات حصل عليها "سكاي نيوز عربية" من مصادر مصرية مطلعة، طبيعة ما آلت إليه الأزمة الداخلية في التنظيم بعد أشهر من التناحر بين قطبي الصراع، إبراهيم منير ومجموعة لندن من جهة ومحمود حسين ومجموعة اسطنبول من جهة أخرى، مرجحة استمرار الصراع لعدة أشهر أخرى، رغم محاولات طرفيه في إظهار انتصاره.

وبحسب المصادر تعيش الجماعة عدة صراعات في وقت واحد بعضها تنظيمي، بهدف السيطرة على المناصب التنفيذية ومصادر التمويل والقيادة المركزية وبعضها الآخر فكري، يرتبط بالأيديولوجيا البديلة للجماعة بعد فشل تصدير العنف واستخدامه في الشارع كآلية للعودة إلى المشهد السياسي.

ويرتبط السياق الفكري لجماعة الإخوان بشكل أساسي بأفكار سيد قطب كمرجعية فكرية وتشريعية للعمل التنظيمي، وهو ما يمثل خلافا بين طرفي الأزمة الراهنة وتسبب في إشعال الصراع مجددا.

وفي هذا السياق يوضح الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق، إنه هناك صراع وتقاسم كبير بين مجموعتي منير وحسين المتناحرتين منذ أشهر عدة، حول صياغة الفكر الخاص بالجماعة والذي سيتم وفقا له رسم صورتها الذهنية لدى القواعد التنظيمية وكذلك المجتمعات العربية خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" يوضح فاروق أنه هناك خلاف حاد بين المجموعتين بشأن كتاب "في ظلال القرآن" للكاتب الإخواني سيد قطب، حيث تسعى مجموعة لندن لغسل سمعة سيد قطب والتنظيم بشكل عام من مصطلحات التكفير خاصة بعد سنوات من ممارسات الجماعة الإرهابية وتروج لأفكار تؤكد أن ما جاء في كتب سيد قطب حول التكفير والجاهلية والحاكمية وغيرها من المصطلحات والأفكار التي مثلت مرجعا فكرياً لكافة تنظيمات العنف، حلمت "قدرا من البلاغة" ولم يقصد بها التحريض أو شرعنة الإرهاب.

ويشير فاروق إلى أن محاولة غسل السمعة هو توجه عام داخل التنظيم الإرهابي، مدللا على ذلك بكتاب ياسين أقطاب الذي حمل عنوان سيد قطب بين غلو محبيه وظلم منتقديه والذي حاول من خلاله تبرئة مؤسس التنظيم من الأفكار التكفيرية.

ويوضح فاروق أن كتاب في ظلال القرآن هو المنهج الأساسي، لمنهج التكفير في الإخوان وليس كتاب معالم على الطريق كما هو شائع.

وفي المقابل ترفض مجموعة محمود حسين محاولة التبرؤ من أفكار سيد قطب وترى أنه أهم قيادات الإخوان وأن محاولة التشويش ستؤدي لمزيد من الانشقاقات وانعدام الثقة لدى القواعد التنظيمية.