وقال مدير المركز الإعلامي للمفوضية، سامي الشريف، أنه "لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعد لها".

وأوضح الشريف أن "التأجيل وارد في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حاليا"، مشيرا إلى أن المفوضية "قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية".

وحول الصفة القانونية لعملية التأجيل، قال أستاذ القانون السابق في جامعة بنغازي، محمود عبد الرازق، أن للمفوضية الحق في التأجيل "حسب المعطيات التي أمامها، فهي الجهة المنوطة بتنظيم العملية الانتخابية".

وطالب عبد الرازق، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، بـ"عدم رضوخ الليبيين لتشويش الأفكار، والابتعاد عن الضغط الإعلامي الذي يمارس في هذه المرحلة"، مؤكدا أن "المزاج العام في ليبيا هو مع إجراء الانتخابات في موعدها".

يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اعتبر مسألة إجراء الانتخابات في موعدها "مسألة فنية تخضع لتقدير المفوضية"، لافتا إلى احتمال تأجيل موعد انطلاقها في حالة تأخر الفصل في الطعون.

ويثير توقيت إجراء الانتخابات الليبية اهتمام المجتمع الدولي والأوروبي، إذ حذر كل من مجلس الأمن الدولي وواشنطن، من تأجيل أو عرقلة الاستحقاق الانتخابي الليبي.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أصدرت أكثر من 2.8 مليون بطاقة اقتراع في المراكز الانتخابية، من أجل تسليمها للمواطنين المسجلين كناخبين.

كما حددت تاريخ 28 نوفمبر، كآخر موعد لتسليم البطاقات الانتخابية، وأطلقت دورات تدريبية في إطار الاستعدادات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي.

وفي هذا السياق، أشاد الناشط الليبي سيف المعماري، بجهود المفوضية العليا في التحضير للعملية الانتخابية، مؤكدا أن ليبيا تشهد "صفحة جديدة بتلك الانتخابات، في تاريخها الحديث".

وقال المعماري، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "عملية التأجيل إن تمت، ستكون بدافع الدور التنظيمي وليس عن طريق وضع العراقيل"، مؤكدا أن المفوضية "ستعمل بشكل كبير على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر 24 ديسمبر المقبل".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت المفوضية تمديد فترة استلام بطاقة الناخب إلى يوم الأربعاء، الأول من ديسمبر 2021.

وأوضحت المفوضية أن هذا التمديد "جاء نظرا للإقبال المتزايد على استلام البطاقة من قبل الناخبين، وتقديرا للظروف التي واجهت بعض الناخبين وحالت دون إمكانية حضورهم لمراكز التوزيع".

ودعت كل المواطنين والمواطنات الذين سجلوا بسجل الناخبين، ممن لم يستلموا بطاقاتهم، إلى "اغتنام هذه الفرصة والإسراع باستلام بطاقاتهم، التي من خلالها يقررون رؤيتهم لمستقبل البلاد".