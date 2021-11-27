وقال التحالف، إن الضربات الجوية وجهت لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية.

ودعا التحالف المدنيين لعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، حسبما نقل حساب وكالة الأنباء السعودية "واس" على "تويتر".

وأشار التحالف إلى اتخاذه "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وشدد على أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، موضحا أن "الضربات تحقق أهدافها، والتقييم العملياتي للتهديد يتطلب استمرارها".

كذلك أكد التحالف "تدمير ورش للطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة لمعسكر بحي ذهبان في صنعاء".