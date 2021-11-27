وقال عبد المجيد تبون: "أتمنى مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات المحلية، إن أرادوا التغيير"، معتبرا أن "الانتخابات المحلية تأخذ طابعا خاصا واهتماما لدى الجزائريين، أكثر من الانتخابات التشريعية".

وتابع: "لدينا بلديات مساحتها بحجم دولة وليس لديها الإمكانيات لتوظيف حارس واحد (...). وسنفتح ورشة لإعادة النظر في طريقة تسيير الجماعات المحلية".

كما أكد الرئيس الجزائري خلال لقاء مع صحفيين، أن "عهد شراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد، قد انتهى".