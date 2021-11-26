وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية "أنقذت خافرة لأعالي البحار مدعومة بوحدات بحرية من جيش البحر والحرس الوطني (خفر السواحل) فجر الجمعة 487 مهاجرا غير شرعي من جنسيّات عربيّة وآسيوية وإفريقيّة مختلفة".

ونقلت فرانس برس عن الوزارة إن الزورق أبحر من السواحل الليبية “بنيّة التوجّه إلى الفضاء الأوروبي".

وكشفت الوزارة أن المهاجرين يأتون من مصر (162 شخصا) وبنغلادش (104 أشخاص) وسوريا (81) والمغرب (78) وإريتريا (13) والسودان (11) والصومال (7) وفلسطين (5) وغانا (5) وغامبيا (5) وباكستان (4) وسيرالون (4) ومالي (3) واحد من كل من تشاد وغينيا وأثيوبيا ونيجيريا وتونس.

وتتراوح أعمار المهاجرين بين 3 و42 عاما ومن بينهم 13 امرأة و93 طفلا.

في 16 أكتوبر، قضى أربعة أشخاص وفُقد 19 آخرون بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين جميعهم تونسيون قبالة السواحل التونسية الشرقية، وفق ما أفاد حينها مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وتم لاحقا انتشال جثث خمسة آخرين.

وكشفت احصاءات "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" وهو منظمة غير حكومية، أن عدد عمليات الاعتراض لقوارب المهاجرين التي قامت بها قوات خفر السواحل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 بلغت حوالي 19500 عملية.