وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الاتصال "تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وسبل تنميته وتوسيع آفاقه بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة".

واستعرض الزعيمان خلال الاتصال عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد والسيسي "حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الأخوية ومصالح البلدين ويرسخ أسس الأمن والاستقرار في المنطقة العربية".