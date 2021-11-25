وبالتزامن مع المسيرات الجديدة، كشف "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي قاد الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان في أبريل 2019، عن إعلان جديد لـ"إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح".

وعلى عكس المسيرات السابقة، جرت مسيرات الخميس في ظل توفر خدمة الإنترنت، التي قطعت عن البلاد قرابة الشهر قبل أن تعود مرة أخرى بقرار قضائي، كما لم يتم إغلاق الجسور كما هي العادة في الأيام التي تعلن فيها المسيرات.

ومنذ 25 أكتوبر، قتل 42 شخصا في المسيرات الرافضة لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي أعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وخرج مئات الآلاف في شوارع الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ومدن سودانية أخرى، في مسيرات حاشدة رفعت شعارات تطالب بذهاب الجيش ومحاسبة مرتكبي أعمال القتل التي طالت أكثر من ألف شخص منذ أبريل 2019.

وتعهد كل من البرهان وحمدوك بحماية الفترة الانتقالية والعمل على جمع الصف الوطني، لكن قوى سياسية فاعلة في الشارع السوداني، من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، اعتبرت الاتفاق السياسي "خيانة" للثورة واستمرار للانقلاب على الفترة الانتقالية.

وجاء الاتفاق الجديد الذي تضمن 14 بندا، في ظل احتقان واحتجاجات ضخمة في الشارع السوداني، رفضا لوجود المكون العسكري في السلطة.

وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020، هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مشددا على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان.

في هذه الأثناء، طرح تجمع المهنيين السودانيين إعلانا سياسيا جديدا من 13 بندا، يقوم على إسقاط كافة أشكال الحكم الحالية، والدخول في فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، وتشكيل حكومة مستقلة وهيكلة القوات المسلحة وحل ودمج جميع الميليشيات، وتشكيل مجلس تشريعي من قوى الثورة.

وقال الوليد علي، المتحدث باسم تجمع المهنيين، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن العديد من الأجسام والمكونات السياسية ذات الوزن الثقيل أبدت تأييدها للإعلان الجديد، مشيرا إلى أن التجمع سيواصل العمل مع لجان المقاومة والشارع السوداني حتى إسقاط النظام.